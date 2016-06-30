

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, depodan gelen yoğun koku üzerine içeriye giremediler. İtfaiye ekiplerinin gelmesi üzerine özel kıyafet, maske ve oksijen tüpü giyen ekipler, depoya müdahale için girdiler.







Müdahelenin ardından sedye ile ambulansa götürülen iki kardeş kurtarılamadı. Depo çevresinde güvenlik önlemleri alınarak başka bir olay yaşanmaması için AFAD ekipleri olay yerine çağırıldı. Depo içerisinde çok sayıda boya sökümünde kullanılmak üzere asit ve solvent kimyasalları olduğu belirtildi.