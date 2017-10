Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 693 ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararnamelere göre; 928 kişi kamudaki görevinden ihraç edilirken 60 kişinin göreve döndü. 694 sayılı KHK ile de MİT Müsteşarı'nın tanıklığı Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlandı. Ayrıca milletvekillerine seçimler öncesinde ya da sonrasında işlediği suçlardan soruşturma açılabileceği, Albay ve generallerin rütbe süresi dolmadan terfi alabileceği de KHK'da yer aldı.

MİLLETVEKİLLERİNE SORUŞTURMA

964 sayılı olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında KHK'ya göre; milletvekillerine seçimler öncesinde ya da sonrasında işlediği suçlardan soruşturma açılabilecek.

ASKERLİK YOKLAMASI VE CELP İLE İLGİLİ HUSUSLAR TV VE RADYO ÜZERİNDEN TEBLİĞ EDİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, o yıl askerlik çağına girenler ile bir önceli sene ertesi yıla terk edilenlerin yoklamalarının yapılacağı hususu ve celp ile ilgili hususlar TRT ile diğer ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla zorunlu yayın kapsamında duyurulacak. Bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetinde sayılacak.

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇUNDA KULLANILAN ARAÇLARA EL KONULACAK

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda kullanılan araçlara, 5271 sayılı kanunun 128'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükmüne göre el konulacak. El konulan araçların, soruşturma ve kovuşturma devam ederken aynı suçun işlenmesinde tekrar kullanılması, Türkiye'de sicile kayıtlı olmaması, önemli miktar veya değerde uyuşturucu maddeyle ele geçirilmesi, suçun işlenmesini kolaylaştıracak özel tertibatın bulunması hallerinden birinin varlığı halinde araç sahibine iade edilmeyecek.

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

Emniyet Teşkilat Kanunu'nda değişiklik Emniyet Teşkilat Kanunu'nda yer alan "Görev Unvanları" başlıklı sütuna, "Polis Akademisi Başkanı İbaresi"nden sonra gelmek üzere "Özel Harekat Başkanı" ibaresi, "Polis Akademisi Başkan Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Özel Harekat Başkan Yardımcısı" ibaresi gelmesi ve "Havacılık Müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere "Özel Harekat Müdürü" ibaresi eklendi.

MİLLİ İSTİHBARAT KOORDİNASYON KURULU KURULACAK

Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yükümlülüklerini yerine getirmesiyle ilgili koordinasyonu sağlamak ve istihbarat çalışmalarının yönetilmesinde temel görüşleri oluşturmak, uygulamayı belirlemek üzere Cumhurbaşkanı başkanlığında Mili İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) kuruldu.

MİT MÜSTEŞARI'NIN TANIKLIĞI CUMHURBAŞKANI'NIN İZNİNE BAĞLANDI

MİT Müsteşarının sorumluluğu Başbakandan alınıp, Cumhurbaşkanına verildi. MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlandı. Devletin çıkarlarının veya görevin gizliliğinin zorunlu kıldığı hallerde MİT mensuplarının, MİT'te görev yapmış olanların tanıklığı MİT Müsteşarına, MİT Müsteşarının tanıklığı ise Cumhurbaşkanının iznine bağlandı.

KAPATILAN DERNEKLER

693 sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan Mavi Derneği (Batman), Kuran Sevenler Derneği (Antalya), Antalya Çağlayan Lisesi Mezunları Derneği, Rojeva Medya gazetesi (Diyarbakır), Gazete Şujin (Diyarbakır) ve Dicle Medya Haber Ajansı (Diyarbakır) kapatıldı.

Kapatılan kurum ve kuruluşlara ait taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak ilgisine göre Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılacak. Bunlara ait taşınmazlar tapuda resen ilgisine göre Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilecek.Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamayacak. Devire ilişkin işlemler, ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek.

Daha önce yayımlanan KHK'lar ile kapatılan, Radyo 59, Özel Donegen Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi (İstanbul) ile Mahmudiye Sosyal Yardım ve Eğitim Vakfının (Gaziantep) yeniden açılmasına izin verildi.

694 sayılı KHK'da yer alan diğer önemli hususlar şöyle;

- Özel Harekat Daire Başkanlığı'na 3004, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de 29.000 kişilik kadro tahsis edildi.- 4 bin yeni hakim ve savcı alınmasının önü açıldı.- Albay ve generaller rütbe süresi dolmadan terfi alabilecek.

