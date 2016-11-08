ANKARA'DA KARAKOLA SİLAHLI SALDIRI
Ankara'da, Altındağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Altındağ Polis Merkezi'ne silahlı saldırıda bulunuldu.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Şehit Kaya Aldoğan Caddesi'ndeki polis merkezi binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından ateş edildi.
İlk belirlemelere göre, binanın giriş ve üst katına üç kurşun isabet etmesi nedeniyle pencere ve kapılarda hasar oluştu.
kaynak:milliyet
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