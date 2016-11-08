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ANKARA'DA KARAKOLA SİLAHLI SALDIRI


ANKARA'DA KARAKOLA SİLAHLI SALDIRI
Tarih : 08 Kasım 2016, 09:27
Puan Ver : Ankara'da Karakola Silahlı Saldırı(5/10)7


Ankara'da, Altındağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Altındağ  Polis Merkezi'ne silahlı saldırıda bulunuldu.



Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Şehit Kaya Aldoğan Caddesi'ndeki  polis merkezi binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından  ateş edildi.



İlk belirlemelere göre, binanın giriş ve üst katına üç kurşun isabet  etmesi nedeniyle pencere ve kapılarda hasar oluştu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ankara  Da  Karakola  Silahlı  Saldırı    haber

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