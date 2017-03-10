ANKARA'DA KALAŞNİKOFLA OTOMOBİLİ TARADILAR: 2 ÖLÜ
Yamaç Mahallesi 170. Sokak'ta Onur Ş.'nin kullandığı 06 FA 723 plakalı otomobile çapraz ateşle silahlı saldırı düzenlendi.
Kalaşnikof ve tabancanın kullanıldığı saldırıda Onur Ş. ile otomobilin arka koltuğunda oturan ve isminin Alican olduğu öğrenilen kişi hayatını kaybetti.
kaynak:hürriyet
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