

Kafasına ve yüzüne inen taş darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadının yardımına komşuları koştu.



Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir ilköğretim okulunda müdür olarak görev yapan Ayşe K., kaldığı apartmanın girişinde taşlı saldırıya uğradı. Akılalmaz saldırı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.







Edinilen bilgiye göre, Ankara'da bir ilköğretim okulunda müdür olarak görev yapan Ayşe K. okuldan çıkıp evinin yolunu tuttu. Kadın öğretmen, geçmesi için yol verdiği çocuğun arkasından gelip taşla defalarca başına vuracağından habersiz apartmanına girdi. Ama o, apartmana girmeden önce sadece 15 yaşındaki bir öğrenci, binaya elindeki taşla girdi ve beklemeye başladı. Kaldırımlar ve çevre düzenlemesi için kullanılan kilit taşını arkasına saklayan zanlı, müdür kapıdan girdiği sırada çıkıyormuş gibi yaptı.