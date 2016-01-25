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ANKARA'DA IŞİD'İN 'TATLIBAL' GRUBUNA OPERASYON


ANKARA'DA IŞİD'İN 'TATLIBAL' GRUBUNA OPERASYON
Tarih : 25 Ocak 2016, 09:33
Puan Ver : Ankara'da Işid'in 'tatlıbal' Grubuna Operasyon(5/10)4


Ulus Uzunyol sokakta özel harekat ekiplerinin de desteğiyle  gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

 

Örgüte elaman temin eden  ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu ihtimali üzerinde durulan şüphelilerle  birlikte ruhsatsız tüfek, silah ve örgütsel dökümanlar ele geçirildiği  belirtildi.








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