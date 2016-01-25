

Ulus Uzunyol sokakta özel harekat ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.







Örgüte elaman temin eden ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu ihtimali üzerinde durulan şüphelilerle birlikte ruhsatsız tüfek, silah ve örgütsel dökümanlar ele geçirildiği belirtildi.