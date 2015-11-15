ANKARA'DA IŞİD OPERASYONU
Başkent genelinde terör örgütü IŞİD'e yönelik önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Başkent genelinde terör örgütü IŞİD üyelerinin adreslerine özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar