





Ankara''da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır, Mardin, Erzurum ve Antalya'da ise PKK'nın gençlik yapılanması YDG/H'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 189 kişi gözaltına alındı.







Ankara' nın Ulus semti Hacıbayram mahallesindeki birçok adreste IŞİD mensuplarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.