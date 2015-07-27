ANKARA'DA IŞİD OPERASYONU
Ankara''da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır, Mardin, Erzurum ve Antalya'da ise PKK'nın gençlik yapılanması YDG/H'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 189 kişi gözaltına alındı.
Ankara' nın Ulus semti Hacıbayram mahallesindeki birçok adreste IŞİD mensuplarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.
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