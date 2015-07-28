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ANKARA'DA İKİNCİ IŞİD OPERASYONU


ANKARA'DA İKİNCİ IŞİD OPERASYONU
Tarih : 28 Temmuz 2015, 11:14
Puan Ver : Ankara'da İkinci Işid Operasyonu(9/10)7


Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri, Özel Harekat ekipleriyle beraber Keçiören ilçesinde belirlenen adreslere şafak operasyonu yaptı. Sabah saatlerinde emniyet binasından ayrılan ekipler istihbarat neticesi belirlenen çok sayıda adrese baskın yaptı. Adreslerde arama yapılırken birçok zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.



Keçiören, Ayvalı Mahallesi'nde bir binaya gelen ekipler önce evin etrafını kuşattı. Ardından ikamete giren ekipler yaklaşık 3 saat dairede arama yaptı. Dairede aramanın bitmesinin ardından gözaltına alınan bir zanlı emniyet aracına bindirildi. Zanlı ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.








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