Ankara'nın Altındağ ilçesi Bentderesi Kavşağı'nda iki grup arasında tartışma çıktı.

BİR ANDA SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine her iki taraf da yanlarındaki silahlarla birbirlerine ateş açmaya başladı.

4 KİŞİ YARALANDI

Açılan ateşte B.Ç, M.D, C.B. ve S.B vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından B.Ç. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralılar ise Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada