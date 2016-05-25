

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Joseph Votel'ın Kobani'de PYD ve Ankara'da Genelkurmay ile temaslarda bulunmasının hemen ardından, terör örgütü DAEŞ'in ‘başkent' ilan ettiği Rakka'ya yönelik operasyon dün başladı.







NATO KOMUTANI AKAR'LA GÖRÜŞECEK







Ankara bugün de NATO'nun ABD'li Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı (SACEUR) Orgeneral Curtis M. Scaparrotti'yi ağırlayacak. Scaparrotti, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la görüşecek.







RAKKA'YA OPERASYON BAŞLATILDI







Hazırlıkları uzun süredir yapılan Rakka operasyonu dün yerel saatle 14.00 sularında başladı. Uluslararası koalisyona bağlı savaş uçakları Rakka çevresindeki DAEŞ mevzilerini bombaladı. PYD 'nin silahlı kanadı YPG, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Ehrar Rakka ve Liwa Tahrir Tugayları da DAEŞ hedeflerine yönelik kara harekâtı başlattı.