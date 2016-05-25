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ANKARA'DA HAREKETLİ SAATLER! ABD'Lİ KOMUTAN GELİYOR...


ANKARA'DA HAREKETLİ SAATLER! ABD'Lİ KOMUTAN GELİYOR...
Tarih : 25 Mayıs 2016, 11:09
Puan Ver : Ankara'da Hareketli Saatler! Abd'li Komutan Geliyor...(6/10)3


ABD Merkezi Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Joseph Votel'ın Kobani'de PYD ve Ankara'da Genelkurmay ile temaslarda bulunmasının hemen ardından, terör örgütü DAEŞ'in ‘başkent' ilan ettiği Rakka'ya yönelik operasyon dün başladı.



NATO KOMUTANI AKAR'LA GÖRÜŞECEK



Ankara bugün de NATO'nun ABD'li Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı (SACEUR) Orgeneral Curtis M. Scaparrotti'yi ağırlayacak. Scaparrotti, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la görüşecek.



RAKKA'YA OPERASYON BAŞLATILDI



Hazırlıkları uzun süredir yapılan Rakka operasyonu dün yerel saatle 14.00 sularında başladı. Uluslararası koalisyona bağlı savaş uçakları Rakka çevresindeki DAEŞ mevzilerini bombaladı. PYD 'nin silahlı kanadı YPG, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Ehrar Rakka ve Liwa Tahrir Tugayları da DAEŞ hedeflerine yönelik kara harekâtı başlattı.








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