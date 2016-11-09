ANKARA'DA HAPİSTEN ÇIKTI, 24 SAAT İÇİNDE 2 KIZA SALDIRDI
Ankara'da taciz suçundan girdiği cezaevinden çıkan İ.A., 2 kız öğrenciyi taciz etti. Önce arkadan bir kıza sarılan sapık İ.A., fark edilince kaçtı. Aynı gün bindiği dolmuşta takip ettiği başka bir kızı da tenha sokakta sıkıştıran İ. A., tecavüz etti. Savunmasında de serbest bırakılmayı istedi
Ankara'da 1992 doğumlu İ.A adlı erkek, taciz ve cinsel suçlar nedeniyle girdiği cezaevinden kısa bir süre önce tahliye edildi. Habertürk'ün haberine göre; Aynı suçları işlemeye devam ettiği belirlenen İ. A., 2 kız öğrenciyi hedef aldı. Kırıkkale doğumlu İ.A., 29 Ekim kutlamalarının olduğu gün Ankara sokaklarında dolaşmaya başladı. İ.A., Konya Yolu üzerinde bulunan bir yurttan çıkan kızları bir süre izledi. Bu kızlardan birini kendisine hedef seçen sapık, çevrede insanların olmadığı bir anda genç kıza arkadan sarılarak, tecavüz girişiminde bulundu. Genç kızın çığlıklarını duyan vatandaşların koşması üzerine paniğe kapılan İ.A., olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu polise bildirdi.
AYNI DOLMUŞA BİNDİ, ‘YARDIM EDEYİM' DEDİ
Sapık, 24 saat geçmeden aynı gün Ankara'ya bir kamu kurumunun sınavı için gelen genç kızı bindiği dolmuşta takip etmeye başladı. 29 Ekim kutlamaları nedeniyle Ankara'da bazı yolların kapalı olması nedeniyle dolmuş şoförü, genç kızın memleketine gitmek üzere ulaşmak istediği AŞTİ'nin (Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali) önünden geçemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine hafif derecede yürüme engeli bulunan genç kız, şoföre AŞTİ'ye en yakın yerde inmek istediğini söyledi. Genç kızın Ankara'ya yabancı olduğunu fark eden sapık İ.A., genç kıza yaklaşarak, “Ben de AŞTİ'ye gidiyorum, beraber gidelim” dedi.
TENHA SOKAKTA GENÇ KIZA...
Kendisine yardımcı olacağını düşünen genç kız, sapık İ.A.'ya “Tamam” dedi. İ.A., genç kızı, AŞTİ'nin arka girişine doğru tenha yola doğru götürmeye başladı. Yolda bir süre ilerleyen ve çevrede insanların olmadığını anlayan sapık İ.A., genç kıza bir anda saldırdı. Saldırı karşısında şoke olan ve çığlık atmaya başlayan genç kız, tüm çabasına rağmen sapık İ.A.'dan kurtulamadı ve tecavüze uğradı. Genç kız çevredeki vatandaşların yardımıyla Çiftlik Karakolu'na giderek, şikayetçi oldu. Sapık İ.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Karakolda suçunu kabul eden İ.A., Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. İ.A., savcılık sorgusunun ardından Ankara 1. Sulh Ceza HÂkimi Sezer Söylemez tarafından “nitelikli ve basit cinsel saldırı” suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Sapık İ.A.'nın, pişkinlik derecesindeki savunması “pes” dedirtti. Tecavüzü kabul eden İ.A., “Direndi, ‘yapma' dedi. Buna rağmen kendisi ile cinsel ilişkiye girdim. Suçumu kabul ediyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi.
kaynak:milliyet
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