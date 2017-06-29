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ankara'da gps sinyalleri kesiliyor, pilotlar uyarıldı

ANKARA'DA GPS SİNYALLERİ KESİLİYOR, PİLOTLAR UYARILDI

Ankara hava sahasında uçan hava araçları için yeni bir NOTAM yani havacılara bilgilendirme notu yayınlandı. Nota göre, Ankara'da bazı hava sahası bölümlerinde GPS sinyalleri alınamıyor.

Tarih : 29 Haziran 2017, 11:57
Puan Ver : Ankara'da Gps Sinyalleri Kesiliyor, Pilotlar Uyarıldı(8/10)8


 Ankara hava sahasında uçan hava araçları için yeni bir NOTAM yani havacılara bilgilendirme notu yayınlandı. NOTAM'da Ankara'da bazı hava sahası bölümlerinde GPS olarak adlandırılan Küresel Konumlandırma Sistemi'nin sinyallerinin alınamadığı bildirildi.



PİLOTLARA GPS UYARISI



Bu konuda pilotlar uyarılarak "Ankara FIR (hava sahası) içerisinde uçuş düzenlenmekte olan hava aracı işleticilerinin GPS sinyal kesintilerine karşı müteyakkız olmaları tavsiye edilir" denildi.



 



kaynak:haberler








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