Süper Ligde 16. hafta maçında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Etoundi'nin Gençlerbirliği ceza alanının solundan topu arka direkte uygun durumdaki Murillo'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda açıyı iyi kapatan kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

15. dakikada Manu'nun, Kasımpaşa ceza alanının sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

KASIMPAŞA İLK YARININ SON DAKİKASINDA GOLE ÇOK YAKLAŞTI

45. dakikada Uğur Çiftçi'nin kullandığı kornerde Kasımpaşa ceza alanında iyi yükselen Palitsevich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

Bu arada maç boyunca kırmızı-siyahlı taraftarlar, teknik direktör Ümit Özat ve futbolcu Zeki Yavru'yu beyaz mendil sallayarak protesto etti.

Hakem Bülent Yıldırım ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı.

56. dakikada Diallo Guidileye'nin sol kanattan penaltı noktası üzerine gönderdiği topa geriden gelen Jailton Paraiba yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Ancak topa istediği şiddeti veremiyor ve kaleci Ramazan Köse üzerine gelen topu rahat bir şekilde kontrol etti.

GENÇLERBİRLİĞİ KALECİSİ HOPF'UN HATASINI MENSAH GOLE ÇEVİREMEDİ

66. dakikada kaleci Johannes Hopf topu uzaklaştırmak için degaj yapıyor ancak top takım arkadaşı Diallo Guidileye çarptı. Bir anda top Bernard Mensah'ın önünde kaldı. Ceza sahası içinde Bernard Mensah önüne düşen bu topu direk kaleye gönderdi ancak top kalenin solundan az farkla dışarı çıktı.

78. dakikada Ahmet Oğuz'dan aldığı top ile yüzünü kaleye dönen Murat Duruer ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı. Top kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.

83. dakikada lvis Manu sol kanattan ortasını yaptı,ceza sahası içinde yükselerek Vedat Muriqi kafa vuruşunu yaptı. Köşeye giden topu kaleci Ramazan Köse topu iki hamlede kontrol etti.

Kalan dakikalarda iki takımın da gol atma çabaları sonuç vermedi ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 13 yaparken Kasımpaşa 19 puana yükseldi.

Kaynak: haberinburada