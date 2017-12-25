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Ankara'da gol düellosunda kazanan Osmanlıspor oldu!

ANKARA'DA GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN OSMANLISPOR OLDU!

Süper Lig 17. hafta kapanış maçında Osmanlıspor sahasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti.

Tarih : 25 Aralık 2017, 23:30
Puan Ver : Ankara'da Gol Düellosunda Kazanan Osmanlıspor Oldu!(9/10)5

Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Osmanlıspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Osmanlıspor, sahasında konuk ettiği Akhisarspor'u 3-2 mağlup ederek ilk yarıyı 3 puan ile kapattı.

Bu galibiyetle küme düşme hattından kurtulan Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada penaltıdan Musa Çağıran, 49 ve 68. dakikalarda ise Umar Aminu kaydetti.

9 maçtır Süper Lig'de galibiyet göremeyen Teleset Mobilya Akhisarspor'un gollerini ise 36 ve 60. dakikalarda Soner Aydoğdu attı.

AKHİSARSPOR 10 KİŞİ KALDI

Deplasman ekibinde Ömer Bayram, 63. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Osmanlıspor, puanını 17'ye çıkarttı ve 14. sıraya yükseldi. Akhisarspor ise 19 puanla 12. sırada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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