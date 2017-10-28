ANKARA'DA GÖKÇEK DÖNEMİ BUGÜN KAPANIYOR! İSTİFA ÖNCESİ SON TWEETİNİ ATTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bugün saat 14.00'te gerçekleştireceği basın toplantısıyla istifasını verip veda edecek.
Melih Gökçek, 23,5 yıl sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, bugün veda ediyor. Başkan Gökçek, bugün saat 14.00'da olağanüstü toplanacak olan Belediye Meclisi'nde istifasını verecek ve Belediye Meclis üyelerine veda edecek.
23 YILLIK GÖKÇEK DÖNEMİ KAPANIYOR
Ankara'da 23 yıllık Melih Gökçek dönemi bugün sona eriyor. Gökçek bugün düzenleyeceği basın toplantısıyla istifa edecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, saat 14'te kameraların karşısına geçecek. Basın toplantısında 23 yıllık icraatlarını anlatacak olan Gökçek istifa nedenini de açıklayacak.
Melih Gökçek dün Ankara belediyesinde çalışan personelle vedalaştı. Belediyedeki konuşmasında istifa kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle aldığını söyledi.
İSTİFA ÖNCESİ SON TWEETİNİ ATTI
Gökçek, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bugün saat 14:00'de Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimiz toplanacak. Arkadaşlarıma veda edip Belediye Başkanlığından ayrılacağım" ifadelerini kullandı.
Melih Gökçek'in istifa öncesi attığı son tweet:
Kaynak: haberinburada
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