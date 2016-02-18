

Genelkurmay 'Ankara'daki saldırıda tuğgeneral ve eşi yaralandı' açıklaması yaptı.







Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, saldırıda yaralananların durumuna ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, menfur saldırıda yaralanan 61 kişiden 30'unun taburcu edilerek evlerine gönderildiği, 31 yaralıdan 8'inin GATA'da, 23'ünün ise sivil hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.







Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı yönünde bilgi alındığı ifade edilen açıklamada, saldırı sırasında lojman yakınında bulunan ve hafif yaralanan Hava Tuğgeneral Reha Ufuk Er ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi