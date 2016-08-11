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ankara'da genç bir kadın balkondan otomobilin üzerine düştü

ANKARA'DA GENÇ BİR KADIN BALKONDAN OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Ankara'da kaldığı otelin balkonunda dengesini kaybeden bir kişi, önce park halindeki bir otomobilin üzerine ardından da yere düştü

Tarih : 11 Ağustos 2016, 13:16
Puan Ver : Ankara'da Genç Bir Kadın Balkondan Otomobilin Üzerine Düştü(0/10)


Çankaya Erzurum Mahallesi, Soysal Sokak'taki konakladığı otelin birinci kat balkonunda bulunan henüz ismi belirlenemeyen bir kadın, dengesini kaybederek önce park halindeki otomobilin üzerine ardından da yere düştü.Vatandaşlar olayı ambulans ve polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahalede bulundu. Polis ekipleri kadının konakladığı otel odasında arama yaptı. Sağlık ekiplerinin sedye ile ambulansa aldığı kadın, tedavi edilmek üzere Ankara İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı.








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