ANKARA'DA GECEKONDUYA BASKIN
Başkent'te marjinal gruplara gaz maskeleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve emniyetin depolarından yasa dışı olarak alındığı tahmin edilen dürbün, askeri uyku tulumu, çevik kuvvet beresi, polis kaskı, NBC eldiven, zodyak bot gibi çok sayıda malzemeyi temin ettiği belirlenen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, polis ve askeri birimlerde kullanılan bazı malzemelerin marjinal grup ve terör örgütlerine satılmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı.
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