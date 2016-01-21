ANKARA'DA GECE YOĞUN KAR YAĞIŞI BAŞLADI
20 Ocak Çarşamba gününü 21 Ocak Perşembe gününe bağlayan gece yarısı, Ankara'da yoğun kar yağışı başladı. Yağışın gece boyu sürmesi, gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.
20 Ocak Çarşamba gününü 21 Ocak Perşembe gününe bağlayan gece yarısından itibaren Ankara genelinde yoğun kar yağışı başladı. Ankara'da sokaklar ve caddeler beyaza büründü. Belediye ekipleri temizleme çalışmalarına başladı.
Kar yağışın gece boyu sürdü. Okulların tatil olabileceği belirtildi. Birçok Ankaralı, sosyal medya hesaplarından Ankara'da kar yağışı ile ilgili paylaşımlarda bulundu.
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Ankara'da havanın 21 Ocak 2016 Perşembe günü 2 derece ve kar yağışlı olması bekleniyor. En düşük sıcaklığın ise -4 dereceye kadar gerileyeceği belirtildi.
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