

Patlamada sonucu kamyonun arka kısmında hasar oluşurken, alevler yüksek gerilim hattına kadar yükseldi.







Olay, saat 00.30 sularında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Beysukent Köprüsü'ne 100 metre kala asfaltta henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.







Patlamanın, Eskişehir Yolu'ndan Çayyolu istikametine seyir halinde olan 22 NA 206 plakalı otomobil ve 06 DU 7273 plakalı kamyonun geçişi sırasında yaşandığı öğrenildi. Patlama nedeniyle kamyonda maddi hasar meydana geldi.