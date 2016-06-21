ANKARA'DA GECE YARISI ŞİDDETLİ PATLAMA
Patlamada sonucu kamyonun arka kısmında hasar oluşurken, alevler yüksek gerilim hattına kadar yükseldi.
Olay, saat 00.30 sularında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Beysukent Köprüsü'ne 100 metre kala asfaltta henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın, Eskişehir Yolu'ndan Çayyolu istikametine seyir halinde olan 22 NA 206 plakalı otomobil ve 06 DU 7273 plakalı kamyonun geçişi sırasında yaşandığı öğrenildi. Patlama nedeniyle kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar