1 Temmuz'da Topuk Yolcusu
Sabri Sarıoğlu'nun Yeni Takımı...
Dolar Sakin Seyrediyor
Hava Durumu 28 Haziran: Rekor Sıcaklar Geliyor!
Ab'ye Motorlu Taşıt Satışında Türkiye Lider
Yarım Litre Süt, 5 Kilogram Ete Bedel
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Erdoğan'ın Çağrısı İşe Yaradı! Yüzde 38 Artış...
Simge Sağın Hastanelik Oldu
Ankara'da Gece Kulübünde Silahlı Saldırı: 5 Yaralı
Nadide Sultan: Evlilik Cinsel İlişkiyi Öldürmüyor
Emeklinin Gözü 3 Temmuz'da
Çin Ve Abd'den Kore'yi 'nükleer Silahsızlandırma'
Trabzonspor, Onazi İçin Gelen Teklifi Reddetti
Kolesterol İlacını Kullanalım Mı, Kullanmayalım Mı?
16 Yaşında 146 Sabıkası Olan Çocuk...
Erdoğan'dan Flaş Sözler... 'cevabımızı Sahada Vereceğiz'
Gerginliklerden Kurtulabileceğimiz Bir Türkiye
Volvo, Polestar Markası İle Elektrikli Araçlarını Pazarlayacak
Amazon Deneme Programını Hayata Geçiriyor

ANKARA'DA GECE KULÜBÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI


ANKARA'DA GECE KULÜBÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI
Tarih : 28 Haziran 2017, 09:16
Puan Ver : Ankara'da Gece Kulübünde Silahlı Saldırı: 5 Yaralı(6/10)3


Başkent Ankara'da bir gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Mekandan gelen silah ve çığlık seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, olayı polis ekiplerine bildirirken, kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Polis ekipleri, gece kulübünde ve sokak üzerinde çok sayıda mermi kovanı buldu.

 



Olay, saat 04.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz plakaları tespit edilemeyen 2 otomobille Kavaklıdere Mahallesi Konur 2 Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanına gelen aralarında Turan S.'nin de bulunduğu silahlı 5 kişi, içerideki kişilerin üzerine ateş açmaya başladı. Saldırganların etrafa saçtığı kurşunların hedefi olan İsmail A., Mustafa Y., İsmail Deniz D., Mesut K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi

yaralandı. Daha sonra mekanı terk ederek araçlarına binen saldırganlar, olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.



Mekandan gelen silah ve çığlık seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, olayı polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, İbni Sina Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.



 



kaynak:mynet








Etiketler: Ankara  Da  Gece  Kulübünde  Silahlı  Saldırı  5  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER