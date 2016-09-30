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ANKARA'DA FUHUŞ KARTVİZİTLERİNE TEPKİ...


ANKARA'DA FUHUŞ KARTVİZİTLERİNE TEPKİ...
Tarih : 30 Eylül 2016, 16:43
Puan Ver : Ankara'da Fuhuş Kartvizitlerine Tepki...(0/10)


Ankara sokakları fuhuş amaçlı kartvizitlerde doldu. Sosyal medyada "Ankara'nın doğal bitki örtüsü" denilen kartvizitler için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, etkili bir mücadele başlatacaklarını söyledi.



Ankara'da yoğunluk olan bölgelerde fuhuş amaçlı kartvizitler sokaklara atılıyor.  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Bunu yapanlara maddi ceza vermenin haricinde herhangi bir yaptırım yok. Kanunlarda bu konuda çok ciddi anlamda değişiklik yapılmasını bekliyoruz. Arzumuz o ki biz de bunun karşılığında caydırıcı olabilelim. Yakalayıp da vereceğiniz para cezaları onları bu işten caydırmıyor." dedi. Bu konuda ciddi anlamda yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Melih Gökçek, başta Kızılay ve Ulus bölgesi olmak üzere Başkent sokaklarına atılan kartvizitler hakkında vatandaşlardan çok sayıda şikayet aldıklarını dile getirdi.



'MOBESE KAMERALARI DEVREYE GİRECEK'



Uzun zamandır sokaklara cinsel içerikli kartvizitleri atanlarla mücadele ettiklerini vurgulayan Gökçek, suçluların tespitinde de zorluklar yaşandığına dikkat çekti. Melih Gökçek, "Kartları atarken suçüstü yapacaksınız, başka bir şekli yok, ama öyle zannediyorum artık MOBESE kameraları da devreye girecek. Polisle birlikte bu konuda daha ciddi bir mücadele yapma durumu olacak" ifadesini kullandı. Ankara Valisi Ercan Topaca'nın da bu konuda hassas olduğunu belirten Gökçek, şöyle devam etti: "Bundan sonra belediye ve emniyet görevlileri bunlara karşı eskiden olduğundan çok daha fazla mücadele edecek. Önümüzdeki günler içerisinde bu yoğun mücadeleyi göreceksiniz. Temenni ederim ki vazgeçirelim. Tabi her işte caydırıcılık, ceza ile olur. Yani trafik cezalarınız düşükse kimse trafik suçu işlemekten korkmaz ama trafik cezanız yüksekse herkes o suçtan vazgeçer."








Etiketler: Ankara  Da  Fuhuş  Kartvizitlerine  Tepki    haber

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