O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ankara'da fetö/pdy operasyonu: 8 gözaltı

ANKARA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Beypazarı ilçesindeki soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 24 Ağustos 2016, 13:14
Puan Ver : Ankara'da Fetö/Pdy Operasyonu: 8 Gözaltı(0/10)


Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Beypazarı Cumhuriyet Savcısı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Ekipleri, bazı ev ve işyerlerine operasyon düzenledi.



Operasyonda "örgüte üye olduğu, yardım ve yataklık edip finansal destek sağladıkları" iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.



Beypazarı Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 








Etiketler: Ankara  Da  Fetö/Pdy  Operasyonu  8  Gözaltı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER