ANKARA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU: 8 GÖZALTI
Beypazarı ilçesindeki soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Beypazarı Cumhuriyet Savcısı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Ekipleri, bazı ev ve işyerlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda "örgüte üye olduğu, yardım ve yataklık edip finansal destek sağladıkları" iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
Beypazarı Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar