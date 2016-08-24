

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.







Alınan bilgiye göre, Beypazarı Cumhuriyet Savcısı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Ekipleri, bazı ev ve işyerlerine operasyon düzenledi.







Operasyonda "örgüte üye olduğu, yardım ve yataklık edip finansal destek sağladıkları" iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.







Beypazarı Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



