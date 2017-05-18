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ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU!


ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU!
Tarih : 18 Mayıs 2017, 12:49
Puan Ver : Ankara'da Fetö Operasyonu!(5/10)2


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması  çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit  edilen 22'si avukat, 3'ü Türkiye Barolar Birliği personeli 25 kişi hakkında  gözaltı kararı verildi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince  düzenlenen operasyonda 13 kişinin gözaltına alındığı ve ifadeleri alınmak üzere  emniyete götürüldüğü belirtildi. Haklarında karar çıkarılan diğer zanlıları  gözaltına alma işleminin ise sürdüğü öğrenildi.



 



kaynak:milliyet








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