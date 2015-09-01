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Ankara'da Feci Motosiklet Kazası! 2 Genç Öldü !

ANKARA'DA FECİ MOTOSİKLET KAZASI! 2 GENÇ ÖLDÜ !

Başkentte, nasıl gerçekleştiği henüz anlaşılamayan bir kazada motosiklet kuryesi 2 genç hayatını kaybetti.

Tarih : 01 Eylül 2015, 13:07
Puan Ver : Ankara'da Feci Motosiklet Kazası! 2 Genç Öldü !(6/10)7


Başkentte, nasıl gerçekleştiği henüz anlaşılamayan bir kazada motosiklet kuryesi 2 genç hayatını kaybetti.



Kaza, saat 04.00 sıralarında, İstanbul Yolu üzerinde, Yenimahalle Köprüsü'nün 200 metre ilerisinde meydana geldi. 06 BP .....plakalı motosikletleriyle Ulus istikametine seyreden 2 kurye, köprüye 200 metre kala bir kazaya karıştı. Motosikletin üzerinde fırlayan ve yolun üzerine düşen 2 kurye kanlar içinde kaldı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Murat Yürek (23) ile Cengizhan Batmaz'ın (24) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza yeri, polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.





MOTOR 200 METRE İLERİDE, KURYENİN AYAKKABISI ÜST GEÇİTTE BULUNDU



Kaza yerine gelen ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kuryelerin kullandığı motosiklet, cesetlerden 200 metre ileride köprünün altında bulundu. Kask ve motosiklete ait parçaların da yol üzerinde büyük bir alana dağıldıkları görüldü. İncelemelerini sürdüren ekipler, kuryenin ayağından fırlayan ayakkabılardan birini kaskların arasında, diğerinin ise üst geçidin üzerinde yer aldığını tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri eşyalar ve parçalar üzerinde inceleme yaptı.



Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, kazaya karıştığı iddia edilen bir aracı da takibe aldı. Kazanın oluş şekli ise henüz netlik kazanmadı. Bir lokantada çalıştıkları öğrenilen kuryelerin cesetleri cenaze aracıyla Gazi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.








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