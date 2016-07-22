ANKARA'DA FECİ KAZA! KAMYONA ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 02.00 sıralarında, Eskişehir karayolunun 8. kilometresinde gerçekleşti. Cengiz İspir (61) idaresindeki 06 HSJ ....plakalı araç, aşırı hız sonucu kontrolden çıkarak çim sulama kamyonuna çarptı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde öldü. Görgü tanıkları aracın aşırı hızda seyrettiğini, frene bile basmaya fırsat bulamadan kamyona çarptığını anlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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