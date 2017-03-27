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ANKARA'DA FECİ KAZA, BETON MİKSERİYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI


ANKARA'DA FECİ KAZA, BETON MİKSERİYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Tarih : 27 Mart 2017, 11:47
Puan Ver : Ankara'da Feci Kaza, Beton Mikseriyle Otomobil Çarpıştı(6/10)4


 Ankara'nın Akyurt İlçesinde beton mikseri ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.



ELEKTRİK DİREĞİNİ YIKARAK DEVRİLDİ



Çankırı-Ankara karayolunda Ali Tosun yönetimindeki 06 KA 395 plakalı otomobil, gece Akyurt ilçe merkezi girişindeki kavşakta Hüseyin Dal'ın kullandığı 06 AGU 27 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.



 



kaynak:haberler








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