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ankara'da eğlence ve lezzetin kalbi one tower avm'de atıyor

ANKARA'DA EĞLENCE VE LEZZETİN KALBİ ONE TOWER AVM'DE ATIYOR

Başkent Ankara'da yaşayanlar yakın zaman öncesine kadar keyifli zaman geçirebilecekleri mekanların eksikliğinden yakınırdı.

Tarih : 19 Nisan 2017, 14:34
Puan Ver : Ankara'da Eğlence Ve Lezzetin Kalbi One Tower Avm'de Atıyor(5/10)6


Başkent Ankara'da yaşayanlar yakın zaman öncesine kadar keyifli zaman geçirebilecekleri mekanların eksikliğinden yakınırdı. Ancak artık Ankaralılar da hem eğlenerek stres atabilecekleri hem de farklı lezzetler deneyebilecekleri adreslere kavuşmaya başladı.



Önemli lokasyonu, bünyesindeki ünlü markaları ve özel etkinlikleriyle Ankaralı'nın en çok ziyaret ettiği alışveriş merkezlerinden olan One Tower AVM, eğlence ve lezzet duraklarıyla da ilgi görüyor.



Ankara'dan Türkiye'nin büyük kısmına yayılan Big Chefs; Brezilya ve Vietnam gibi ülkelerden gelen kahve çekirdeklerinin özel tekniklerle pişirilerek sunulduğu Starbucks Reserve; Ankara'da sadece One Tower AVM'de bulunan Ege'nin lezzet rüzgarı Alaçatı Muhallebicisi; özel lezzetleri ve ferah dekorasyonuyla Newcastle'ın yanı sıra Mado, Demlik, Robert's Coffee de One Tower AVM'nin uğrak mekanlarından…



Geçtiğimiz ay kapılarını açan Öküz'le eğlencenin de adresi olan One Tower AVM, yeni sürprizlerle kentin sosyal yaşamına katkı sağlamaya devam edecek.








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