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ankara'da, eğlence kanlı bitti

ANKARA'DA, EĞLENCE KANLI BİTTİ

Başkent'te, eğlence mekanında iki grup arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Pompalı tüfekli vurulan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tarih : 17 Mart 2017, 09:29
Puan Ver : Ankara'da, Eğlence Kanlı Bitti(9/10)6


Ankara'da bir eğlence mekanında başlayan tartışma kanlı bitti. Olay, sabah saatlerinde Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balgat İşci Blokları Mahallesi Merkez Çarşı'da bulunan eğlence mekanında, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Serkan C. İsimli şahıs, 1533 Cadde üzerinde, pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş ederek kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.



 



kaynak:milliyet








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