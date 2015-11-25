

Ankara'nın birçok yerinde duyulan şiddetli patlama sesi panik yarattı. Konuyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama geldi.







Ankara'da saat 13.30 sıralarında şehrin birçok yerinden duyulan şiddetli patlama sesi korkuya neden oldu. Patlama sesinin duyulmasının ardından polise ihbar yağdı.







Polis ekipleri bunun üzerine şehir genelinde araştırma yapmaya başladı. Sanayi bölgeleri başta olmak üzere şehrin her noktasında itfaiye ve sağlık görevlileriyle askeri görevliler, koordineli şekilde yapılan detaylı araştırmada somut bir bulguya rastlamadı. Patlama sesinin nereden geldiği veya nasıl oluştuğuysa tespit edilemedi.