ANKARA'DA DUYULAN PATLAMA SESİ PANİĞE SEBEP OLDU !
Ankara'nın birçok yerinde duyulan şiddetli patlama sesi panik yarattı. Konuyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama geldi.
Ankara'da saat 13.30 sıralarında şehrin birçok yerinden duyulan şiddetli patlama sesi korkuya neden oldu. Patlama sesinin duyulmasının ardından polise ihbar yağdı.
Polis ekipleri bunun üzerine şehir genelinde araştırma yapmaya başladı. Sanayi bölgeleri başta olmak üzere şehrin her noktasında itfaiye ve sağlık görevlileriyle askeri görevliler, koordineli şekilde yapılan detaylı araştırmada somut bir bulguya rastlamadı. Patlama sesinin nereden geldiği veya nasıl oluştuğuysa tespit edilemedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar