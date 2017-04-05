ANKARA'DA DOĞALGAZ PATLAMASI: 1 YARALI
Başkentte bir apartman dairesinde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sekiz katlı bir binanın dördüncü katında Sabah erken saatlerde bir patlama meydana geldi.
Patlama sonrası çıkan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Cam ve çerçeveleri de kırılan dairede hasar oluştu.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar