ANKARA'DA DOĞALGAZ BORUSU PATLADI! ALEVLER 10 METRE YÜKSELİĞE ULAŞTI
Ankara'da yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı, alevler 10 metre yüksekliğe ulaştı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı
Başkent'te kepçe operatörünün yol çalışması sırasında deldiği doğalgaz borusu patladı. Şiddetli patlamanın meydana geldiği olay yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alındı, alevler yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaştı.
KEPÇE DOĞALGAZ BORUSUNU PATLATTI
Olay, Keçiören İlçesi Etlik Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Çerçi Sokak'ta yol çalışması esnasında kepçe operatörü yanlışlıkla doğalgaz borusunu deldi. Şiddetli patlamanın meydana gelmesi ile birlikte borudan alevler yükseldi.ALEVLER 10 METREYE YÜKSELDİ
Vatandaşların ihbarı sonrası mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 10 metreye yükselen alevleri kısa sürede söndürdü. Çevre apartmanlarda yaşayan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla binaları terk etti.
Kaynak: haberinburada
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