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Ankara'da dehşet! Çocuklarının gözü önünde karısını diri diri yaktı

ANKARA'DA DEHŞET! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE KARISINI DİRİ DİRİ YAKTI

Ankara'da şiddet uyguladığı karısına karşı hırsını alamayan acımasız koca, karısını çocuklarının gözü önünde yaktı.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 18:20
Puan Ver : Ankara'da Dehşet! Çocuklarının Gözü Önünde Karısını Diri Diri Yaktı(10/10)6

Iraklı aile içerisinde çıkan karı-koca tartışması, dehşet verici olaya neden oldu. Sinirlerine hakim olamayarak karısnı döven vicdansız koca, karısnı çocuklarının gözü önünde diri diri yaktı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE KARISINI YAKTI

Ankara Yenimahalle Demetevler'de yaşayan Iraklı çift tartışmaya başladı. Tartışma esnasında eşi 3 çocuk annesi İ.M.'ye şiddet uygulayan N.M., çocuklarının gözü önünde karısını yaktı.

YANIKLAR İÇERİSİNDE KALDI

Komşuların gürültü üzerine eve gitmesiyle ortaya çıkan olay sonrasında yanıklar içinde kalan kadın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

KAPIYI KIRARAK ARKADAN KADINI ÇIKARTTIK

Kadını kurtaran görgü tanığı Erdal Kandemir, "Sesleri duyduk, dumanı gördük. Kapıyı kırıp arkadan kadını çıkarttık. Kadını içeriden çıkarttığımızda elleri, üstü hep yanmıştı" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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