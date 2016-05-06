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ANKARA'DA ÇUKUR KRİZİ! BU KEZ KAMYON DÜŞTÜ!


ANKARA'DA ÇUKUR KRİZİ! BU KEZ KAMYON DÜŞTÜ!
Tarih : 06 Mayıs 2016, 16:07
Puan Ver : Ankara'da Çukur Krizi! Bu Kez Kamyon Düştü!(10/10)12


Ankara'nın Çiğdem Mahallesi semtinde bu sabaha karşı ilginç bir olay yaşmıştı. Asfalt çöktü, park halindeki araç bir anda yerin altında çukurda kaldı. Bu kez de belediye ekiplerinin çalışması sırasında belediyeye ait bir iş makinası aynı çukura düştü.



Çiğdem Mahallesi'nde sabah 06:00 sularında çöken yolun rdından, üzerindeki bir araç dev bir çukurun içerisinde kaldıktan sonra kurtarıldı. ASKİ'nin 'Bu olayda ihmalimiz yok' açıklamasının hemen ardından bu sefer de belediyeye ait bir iş makinası çalışma sırasında aynı çukura düştü.



Çevrede bulunan vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.










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