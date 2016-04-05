

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2014 yılında yapılan ihbar çerçevesinde soruşturma başlatılmıştı. Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması çerçevesinde bu Sabah operasyon düzenledi. Aralarında Gençlik ve spor Bakanlığı ile TRT'de çalışanların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.







TRT'de görev yapan isimlerin sanat camiası içinden cemaat için para (himmet) topladıkları belirtildi. Yardımlar ile Samanyolu Koleji ile Atlantik eğitim Kurumlarında tiyatro oyunu sahnelendiği dile getirildi. Ayrıca Bank Asya'da ilgisiz kişiler adına hesap açıldığı ve paraların bu hesaplara yatırıldığı tespit edildi.







Bazı futbolculardan da para (himmet) toplandığı saptandı. Bu futbolculara, toplantılarda Gülen'in kitapları anlatıldı. Futbolcuların, deplasman maçlarından sonra cemaat yurtlarına götürüldüğü ve burada kendilerinden para yardımı istendiği kaydedildi.