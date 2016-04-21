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ANKARA'DA CANLI BOMBA ŞÜPHELİSİ YAKALANDI


ANKARA'DA CANLI BOMBA ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Tarih : 21 Nisan 2016, 16:26
Puan Ver : Ankara'da Canlı Bomba Şüphelisi Yakalandı(9/10)8


Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı emniyeti tarafından yapılan uygulamalarda terör örgütüne üye olan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 21.04.2016 tarihinde saat 00.00'da Gölbaşı Emniyeti tarafından yapılan uygulamalarda Hatay firmasına ait bir yolcu otobüsünde yapılan sorgulama neticesinde Kars nüfusuna kayıtlı V.K (26) isimli şahıs yakalandı.



Yakalanan şahsın El Kaide Terör örgütüne üye olmak suçundan Bakırköy Sulh Ceza Mahkemesince aranması olduğu tespit edildi. Öte yandan, şahsın canlı bomba olma ihtimali üzerinde de durulduğu öğrenildi.



Yakalanan V.K (26) isimli terör örgütü üyesi şahsın sorgusu devam ediyor.








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