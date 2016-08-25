Yapılan araştırmalara göre, insanoğlu yaşamının yüzde 90'ını kapalı alanlarda, bir ofis çalışanı ise ömrünün 5 yılını masada oturarak geçiriyor.



Yapılan araştırmalara göre, insanoğlu yaşamının yüzde 90'ını kapalı alanlarda, bir ofis çalışanı ise ömrünün 5 yılını masada oturarak geçiriyor.



Başkent iş dünyasında başlattıkları ‘stressiz iş' kurgusuyla rahat çalışma atmosferinin kapılarını açan Regnum Sky Tower İş Merkezi ise, işi, yaşamdan koparmadan 150 metre yükseklikte bir araya getiriyor.



Son birkaç yıldan bu yana ciddi dönüşüm yaşayan Ankara iş dünyasının hem işine hem de sosyal yaşamına dokunacak ofis arayışında olduğunu belirten OP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Pala, anahtar teslimlerine başladıkları Regnum Sky Tower'ın iş dünyasına istediğinden fazlasını verdiğini vurguladı.



Firmaların, yalnızca ‘ofis' değil, sosyal alanlarda, işin stresinden uzaklaşabilecekleri iş merkezlerine yöneldiğini ifade eden Pala, “Çalışanlar daha fazla sosyalleşmek, yaşamdan kopmamak istiyor. Durum böyle olunca sektör temsilcileri de yeni kurgular, ‘yaşayan ofisler' üretiyor. Biz de Regnum Sky Tower'da prestijli çalışma alanlarının yanı sıra farklı sosyal donatılara da yer verdik. Böylece iş ve yaşamı bir araya getirerek, çalışmanın tanımını değiştirdik” dedi.



Pala, Uzaltaş ve Öztürkler Holding işbirliğinde kurulan OP Grup ile Canpa AŞ'nin arsasında hasılat paylaşım modelli hayata geçirilen Regnum Sky Tower'ın, Başkent'in en yüksek iş merkezi olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:



“Kentin neredeyse her bölgesinden görülebilen Regnum Sky Tower'ın yalnızca ‘en yüksek iş merkezi' olmasıyla yetinmedik. Regnum Sky Tower'ın büyüklükleri 50-1000 metrekare arasında değişen 115 ofis ve 10 ticari alanının yanı sıra çok farklı sosyal donatı alanlarını hayata geçiriyoruz. En büyük farkımız, ‘stressiz iş' kurgusunu tamamlayan, 2 bin 500 metrekarelik anti-stres bahçesi… Çalışanlar burada, tıpkı üniversite öğrencisi gibi yeşil alanlarda oturabilecek, kampüs hayatını iş merkezinde yaşayabilecek. Kent hayatında biraz olsun doğayla buluşmak ve yeşile dokunmak isteyenler tüm stresini burada atacak. Bunun yanında kapalı yüzme havuzundan, şehir manzaralı gezi terasına; spor merkezinden, sinemasına; eğlence ve playstation odalarından, Happy Hour Lounge'a çalışanların streslerinin atabilecekleri ayrıcalıklar hayata geçiriyoruz. İş ve yaşamın, 150 metre yükseklikte bir araya geleceği Regnum Sky Tower, yaşamdan koparmadan verimli çalışmanın önünü açacak.”