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ANKARA'DA BÜYÜK OPERASYON!


ANKARA'DA BÜYÜK OPERASYON!
Tarih : 29 Mayıs 2017, 14:09
Puan Ver : Ankara'da Büyük Operasyon!(5/10)5


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  sınava ilişkin 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmasının ardından  Ankara merkezli 43 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda,  şüphelilerden 56'sı gözaltına alındı.



Şüphelilerden bazılarının KHK ile görevlerinden ihraç edildiği,  bazılarının da açıkta olduğu bildirildi.



Sınava giren 22 kişi FETÖ'den tutuklu



Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele  Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete  götürüldü.



Diğer şüphelilerin ise yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.



Gözaltı kararı verilen şüpheliler haricinde, 2011 Polislikten Komiser  Yardımcılığına Geçiş Sınavına giren 22 kişinin halen FETÖ soruşturmalarından  dolayı tutuklu olduğu öğrenildi.



 



kaynak:milliyet








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