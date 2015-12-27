

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 96. yıldönümü kutlama törenleri ile ilgili olarak 27 Aralık Pazar günü (bugün) çeşitli trafik ve güvenlik tedbirleri aldı.







Buna göre, bugün saat 11.00'de gerçekleştirilecek Atatürk Garnizon Koşusu, Kara Harp Okulu Komutanlığı 2 No'lu nizamiyeden hareketle Fevzi Çakmak, Akdeniz ve Gençlik caddeleri güzergahını takiben Anıtkabir 1 No'lu nizamiyede sona erecek. Güzergahın başlangıç ve varış noktaları arasındaki gidiş istikameti, koşunun başlamasından 15 dakika öncesinden geçiş sonuna kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.







Atatürk'ün Ankara'da karşılandığı ilk nokta olan Keklikpınarı'nda 13.15'te yapılacak tören için de Dikmen Caddesi üzerinden tören alanına gelen yol güzergahları, törenin başlamasından 15 dakika öncesinden tören sonuna kadar araç trafiğine kapatılacak.







Keklikpınarı'ndan saat 14.00'de başlayıp Tren Garı önünde sona erecek 80. Büyük Atatürk Koşusu'nun yapılacağı, Dikmen, Cevizlidere, Türk Ocağı, Akdeniz ve Gençlik Caddeleri ile Anadolu Meydanı güzergahındaki başlangıç ve varış noktaları arasındaki yolların gidiş istikameti, koşunun başlamasından 15 dakika öncesinden itibaren geçiş sonuna kadar araç ve yaya trafiğine kapalı tutulacak.







Son olarak 15.00-15.30 saatleri arasında Ankara Tren Garı önünden hareketle Cumhuriyet Bulvarı'nı takiben Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erecek Seymen Alayı Kortej Yürüyüşü kapsamında etkinliğin başlangıç ve varış noktaları arasındaki yolların gidiş istikameti, yürüyüş sonuna kadar kısa süreli olarak araç trafiğine kapatılacak.