ANKARA'DA BİR İLK: CANLI MÜZİK EŞLİĞİNDE KÖPEKLİ GÖSTERİ
Ankara'da ilk kez düzenlenen pet fuarı Petzoo'da, Türkiye'nin ilk premium kedi ve köpek maması üreticisi Felicia; köpek eğitmeni Uğur Kurşun, Alman eğitmenler ve canlı müziklerle Ankaralılara bambaşka bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.
Geçen Eylül ayında İstanbul'da düzenlenen fuarda, bando takımı ve keman solosu eşliğinde yetenekli köpeklerle ilginç gösterilere imza atan Felicia; şimdi de uluslararası başarıları olan eğitmen Uğur Kurşun ve Köpeği Pepper'ın muhteşem gösterileri ve farklı müzik grupları ile Ankara'ya iddialı bir giriş yapıyor.
Pet fuarı için alışılmışın dışında bir performans ve gösteri hazırlıkları yapan Felicia Pet Food; standında, Alman Köpek Eğitim Okulu Hunde Trainer Team'in sahibi Susanne Fecker ve takım arkadaşları ile köpek eğitimi hakkında bilgiler verecek.
kaynak:haberler
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