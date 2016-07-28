ANKARA'DA BİR ÇOCUK BABASI TARAFINDAN REHİN ALINDI
Ankara'da bir balkonda babası tarafından rehin alınan çocuk 2. kattan kendini atarak kurtulmaya çalıştı.
Ankara'da evinin balkonunda oğlunun boğazına bıçak dayayarak rehin alan baba, polis ekiplerini alarma geçirdi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Mamak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, eşi Mine Y.'dan yaklaşık 2 aydır ayrı olan iki çocuk babası Musa Y., 2. Katta bulunan evlerinin balkonunda oğlu Yakup Y.'nın boğazına bıçak dayayarak rehin aldı.
Olayı gören mahalle sakinleri, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, rehin olayının meydana geldiği sokağa emniyet şeridi çekerek önlem aldı.
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