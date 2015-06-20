

Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Bezirhane Mahallesi'ne yolcu taşıyan belediye otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 27 kişi ise yaralandı.







Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı ilçesi Bezirhane Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 147 hat nolu Gölbaşı-Bezirhane seferini yapan Ankara Büyükşehir Belediyesine ait EGO aracı, mahalle içindeki yolda seyir ederken kontrolden çıktı. Belediye aracı içindeki yolcularla birlikte dereye yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine akın etti.







İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, ambulans helikopter ve itfaiye ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada yaralılara ilk müdahaleyi mahalleli yaptı. Vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan kazazedeler, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 kişi ise ambulans helikopterle hastaneye götürüldü. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Rıza Özbudak ile Ömer Yıldırım yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.