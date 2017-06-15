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ANKARA'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK


ANKARA'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
Tarih : 15 Haziran 2017, 09:30
Puan Ver : Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak(9/10)6


CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu'nun Güvenpark'tan başlatacağı yürüyüş nedeniyle  Ankara'daki bazı yollar trafiğe kapatılacak.



Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 09.30 itibarıyla Kolej kavşağı-Anadolu Meydanı (Tandoğan),  Atatürk Bulvarı Meşrutiyet Caddesi kesişimi-Ulus kavşağı, saat 11.00 itibarıyla  Erbakan Meydanı-Baruthane kavşağı,  Ulus Meydanı-Baruthane kavşağı, Demokrasi Meydanı (tren garı kavşağı)-Baruthane kavşağı arasında kalan cadde ve sokakların trafiğe kapatılacağı bildirildi.



Açıklamada, etkinlik sona erene kadar 15 Temmuz  Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki tüm metro durağı girişlerinin saat 08.00'den sonra kapatıldığı ifade edilerek, seferlerin bir önceki ya da bir sonraki duraktan sağlanacağı duyuruldu.



 



kaynak:sondakika








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