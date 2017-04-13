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ANKARA'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK


ANKARA'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
Tarih : 13 Nisan 2017, 14:37
Puan Ver : Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak(6/10)4


Ankara Valiliğince, Hak-İş Konfederasyonunca bugün düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hak-İş tarafından saat 17.00'de, Ankara Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Salonunda "Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet" adlı bir etkinlik düzenleneceği kaydedildi.



Toplantı dolayısıyla vatandaşların mağdur olmaması için saat 15.00'ten, etkinlik sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi'nin (Gar Kavşağı ve Baruthane Kavşağı arası) araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.



 



kaynak:sabah








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