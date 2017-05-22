

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Congresium' da yapılan Gençlik Merkezi Günlerinde Aydın Gençlik Merkezi standı büyük ilgi gördü.







Aydın Gençlik Merkezi standını Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Klıç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, Muğla Valisi Amir Çiçek, Aydın milletvekilleri Mehmet Erdem, Abdurrahman Öz, Mustafa Savaş, Elazığ milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Tahir Öztürk, Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıö, diğer illeri milletvekilleri ve Ankara'da yaşayan Aydınlı vatandaşlar ziyaret etti.







Açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yaptığı Gençlik Merkezi Günleri kapsamında Aydın Gençlik Merkezi standını Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Mikail Kavaklı, Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençler ev sahipliği yaptı. Aydına özgü ürünlerin ikram edildiği ve Aydınlı gençlerin gençlik merkezinde yaptığı çalışmaların sunulduğu stant Ankaralı vatandaşlar ve gençler tarafından büyük ilgi gördü.











kaynak:haberler