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Ankara'da Aydın Gençlik Merkezi Rüzgarı Esti
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ankara'da aydın gençlik merkezi rüzgarı esti

ANKARA'DA AYDIN GENÇLİK MERKEZİ RÜZGARI ESTİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Congresium' da yapılan Gençlik Merkezi Günlerinde Aydın Gençlik Merkezi standı büyük ilgi gördü.

Tarih : 22 Mayıs 2017, 15:37
Puan Ver : Ankara'da Aydın Gençlik Merkezi Rüzgarı Esti(9/10)11


Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Congresium' da yapılan Gençlik Merkezi Günlerinde Aydın Gençlik Merkezi standı büyük ilgi gördü.



Aydın Gençlik Merkezi standını Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Klıç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, Muğla Valisi Amir Çiçek, Aydın milletvekilleri Mehmet Erdem, Abdurrahman Öz, Mustafa Savaş, Elazığ milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Tahir Öztürk, Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıö, diğer illeri milletvekilleri ve Ankara'da yaşayan Aydınlı vatandaşlar ziyaret etti.



Açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yaptığı Gençlik Merkezi Günleri kapsamında Aydın Gençlik Merkezi standını Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Mikail Kavaklı, Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençler ev sahipliği yaptı. Aydına özgü ürünlerin ikram edildiği ve Aydınlı gençlerin gençlik merkezinde yaptığı çalışmaların sunulduğu stant Ankaralı vatandaşlar ve gençler tarafından büyük ilgi gördü.



 



 



kaynak:haberler








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