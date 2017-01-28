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ANKARA'DA AVM ÇATISINDA YANGIN


ANKARA'DA AVM ÇATISINDA YANGIN
Tarih : 28 Ocak 2017, 09:14
Puan Ver : Ankara'da Avm Çatısında Yangın(5/10)4


Eskişehir yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Dumanın içeri sirayet etmesi üzerine AVM kısmen boşaltıldı.



Olay, saat 17.00 sıralarında Ankara Eskişehir yolu üzerindeki bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM'de çalışan güvenlik görevlileri çatıdan duman çıktığını fark etti. Dumanı fark eden güvenlik görevlileri durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangının havalandırma sisteminin bacasında çıkması nedeniyle bir mağaza duman altında kaldı. Dumanın içeriye sirayet etmesi üzerine mağaza çalışanları camları kırarak dumanın yayılmasını önlemeye çalıştı. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının meydana geldiği bölgede söndürme çalışmalarına başladı. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle küçük çapta maddi hasar meydana geldi.



Olay yerindeki bir vatandaş, içerisinin yoğun dumanla kaplandığını belirterek, çalışanların dumanların yayılmasını önlemek için camları kırdığını ifade etti.



 



kaynak:haberler








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