ANKARA'DA ATLAR FİRARDA
Ankara'da sabah saatlerinde çiftlikten kaçarak Turan Güneş Bulvarı'nda trafiği alt üst eden 7 at, belediye ekipleri tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.
Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sürpriz konukları misafir etti. Bugüne kadar gine domuzundan ördeğe, eşekten tavşana birçok hayvanın sığınağı olan Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin son konukları atlar oldu.
Eymir bölgesindeki çiftlikten sabah saatlerinde kaçan atlar şehir merkezine kadar gelerek Turan Güneş Bulvarı'nda trafiği alt üst etti. Çankaya Belediyesine ulaşan hayvanseverlerin ihbarı üzerine ekipler bölgeye giderek hayvanları yakalamaya çalıştı. Ürkütmeden yakalanan atlar sağlıklı bir şekilde barınağa getirildi. Uzun uğraşlar sonucu atların sahibine ulaşılırken hayvanlar bir gün boyunca barınakta misafir edildi. 2 at ve 5 taydan oluşan 7 hayvan veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirilerek sahibine teslim edildi.
kaynak:haberler
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