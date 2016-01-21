

Ankara'da, yolun ortasındaki aracının içinde hareketsiz yatan sürücü ekiplerin tüm uğraşlarına rağmen uyandırılamadı. Aracın camı kırıldıktan sonra dışarı çıkarılan ve sedyeyle ambulansa taşınan sürücü, ambulansa bindirilmek üzereyken ayıldı. Sedyeden inen ve hastaneye gitmeyi kabul etmeyen şahıs 319 promil alkollü çıktı.







Olay, sabah saatlerinde Anıtkabir nizamiyesi yakınında, Akdeniz Caddesi'nde yaşandı. Şüpheli araç ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yol ortasında ters dönmüş halde bir otomobille karşılaştı. Çalışır vaziyetteki aracı inceleyen polis ekipleri, sürücünün direksiyon başında hareketsiz şekilde yattığını gördü. Aracın camına vuran, bir süre de aracı sallayan ekipler, şahıs uyanmayınca durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada yoldan geçen diğer sürücüler durumu şaşkınlıkla izledi.







İtfaiye ekipleri, sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından aracın camını kırdı. İçeri giren itfaiye eri aracın kapılarını açtı. Sağlık ekipleri hareketsiz şekilde yatmaya devam eden sürücünün önce nabzını yokladı. Sağlık ekiplerinin uyandırma gayretlerine karşılık vermeyen şahıs araçtan indirilerek sedyeye alındı. Sedyede düşmemesi için kemer bağlanan B.Ö., soğuk havanın etkisiyle hafifçe yerinden doğruldu.