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ankara'da aksiyon filmi gibi kovalamaca

ANKARA'DA AKSİYON FİLMİ GİBİ KOVALAMACA

Keçiören Emniyet Müdürlüğü önünden belediyeye ait bir kamyoneti silah tehdidiyle gasbederek kaçan iki kişi kovalamaca sırasında trafik yön levhası direğine çarptı.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 10:39
Puan Ver : Ankara'da Aksiyon Filmi Gibi Kovalamaca(9/10)8


Keçiören Emniyet Müdürlüğü önünden belediyeye ait bir kamyoneti silah tehdidiyle gasbederek kaçan  iki kişi kovalamaca sırasında trafik yön levhası direğine çarptı. Kaza sonrası  alevler içinde kalan aracı terk eden zanlılar yaya olarak Kuzey Ankara TOKİ  Konutlarının bulunduğu bölgeye doğru kaçışlarını sürdürdü. Şüpheliler, filmleri  aratmayan kovalamacanın ardından bölgeyi çembere alan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.








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