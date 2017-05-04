Keçiören Emniyet Müdürlüğü önünden belediyeye ait bir kamyoneti silah tehdidiyle gasbederek kaçan iki kişi kovalamaca sırasında trafik yön levhası direğine çarptı.



Keçiören Emniyet Müdürlüğü önünden belediyeye ait bir kamyoneti silah tehdidiyle gasbederek kaçan iki kişi kovalamaca sırasında trafik yön levhası direğine çarptı. Kaza sonrası alevler içinde kalan aracı terk eden zanlılar yaya olarak Kuzey Ankara TOKİ Konutlarının bulunduğu bölgeye doğru kaçışlarını sürdürdü. Şüpheliler, filmleri aratmayan kovalamacanın ardından bölgeyi çembere alan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.